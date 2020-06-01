الطيران المدني تمد جسرها الجوي الاستثنائي لـ8 دول لإعادة المصريين

أعلنت وزارة الطيران المدني قبل قليل مدّ جسرها الجوي، خلال الأسبوعين المقبلين، لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت الوزارة خلال بيان لها، أنّه سيتم تسيير بعض الرحلات الاستثنائيه إلى بيروت، عمان، مسقط، دبي، جدة، الرياض، بغداد، سيدني.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.