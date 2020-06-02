عشان تحمي نفسك.. إرشادات يجب اتباعها عند ارتداء الكمامة

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية ارشادات ارتداء الكمامة والطرق الخاطئة التي يجب تجنبها، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ارشادات ارتداء الكمامة والطرق الخاطئة التي يجب تجنبها

قدمت وزارة الصحة والسكان عدد من الارشادات التي يجب اتباعها اثناء ارتداء الكمامة، موضحة خطوات ارتدائها، وتحذيرات تجب تجنبها، وذلك للحد من انتقال فيروس كورونا المستجد، فيما يلي:

خطوات ارتداء الكمامة

ـ قم بتطهير يديك بالماء والصابون، أو باستخدام مطهر اليدين.

ـ تفقد الكمامة للتأكد من خلوها من أي شقوق أو ثقوب.

ـ تأكد أن الجهة الخارجية للكمامة هي الملونة.

ـ امسك الكمامة من الجانبين، وضعها على الأذن.

ـ تأكد من تغطية الأنف والفم والذقن بشكل كامل.

ـ اسحب الجزء السفلي من الكمامة وغطي به منطقة الذقن جيدا.

ـ أنزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

ـ تخلص من الكمامة على الفور بوضعها داخل صندوق قمامة مغلق.

ـ طهر يديك جيدا بعد التخلص من الكمامة.

تحذيرات عند ارتداء الكمامة

ـ لا تستخدم كمامة ممزقة أو رطبة.

ـ لا تضع الكمامة على الفم أو الأنف فقط.

ـ لا ترتدي كمامة فضفاضة.

ـ تجنب لمس الجهة الأمامية أثناء ارتدائها.

ـ لا تنزع الكمامة أثناء التحدث مع الأخرين، أو تفعل أي شيء أخر يستدعي لمس الكمامة.

ـ لا تترك الكمامة في مكان يصل إليه الأخرون.

ـ استخدم الكمامة لمرة واحدة فقط.

ـ تأكد من أن الكمامة لا تسبب صعوبات في التنفس، وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الأمس تسجيل 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 46 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1005 حالات وفاة.