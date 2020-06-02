بحصول "شهيد الشهامة" على حقه.. القضاء يهزم ادعاءات السوشيال ميديا

منذ أكتوبر الماضي، أثارت قضية "شهيد الشهامة" الشاب محمود محمد البنا، الطالب بمدرسة السادات الثانوية بالمنوفية، جدل ضخم بالبلاد، وفجرت الأوضاع بين توقعات ومخاوف بالقصاص، قبل أن يحسمها القضاء اليوم ويعيد الحقوق لأصحابها.

أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود البنا ضمن أحداث القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، من محكمة أول درجة، حيث كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، قد قضت بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح، والمتهم الثاني إسلام عواد، والثالث مصطفى محمد في القضية مقتل محمود البنا، بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 سنوات.

في تلا بالمنوفية، تعمد "راجح" مضايقة إحدى الفتيات وتصدى له "البنا" بطريقة وصفها شهود العيان بـ "المُهذبة"، ثم كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبارة "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة"، ما أدى إلى تخطيط "راجح" واثنين آخرين، تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاما، للتعدي عليه، حاول الهرب منهم لكنهم نالوا منه "أحدهم قيده والآخر بخ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات، أودت بحياته.

ومنذ كشف تفاصيل الواقعة وإحالتها للمحاكمة، روج عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاجات "راجح قاتل" و"شهيد الشهامة"، عدة إدعاءات بالإفراج عن المتهمين وخروجهم بكفالة دون توقيع أي عقوبة قوية ضدهم، إلا أن القضاء اقتص منهم بالفعل وأعاد الحقوق لأصحابها بعد محاكمة عادلة.

ووقعت الحادثة على جميع أهالي مركز تلا ومحافظة المنوفية، كالصاعقة، وقرروا تدشين هاشتاج على تويتر تحت مسمى "راجح قاتل" تنديدا بالجريمة النكراء التي ارتكبها مع آخرين بحق محمود البنا، خاصة بعد معرفة أسباب القتل من شهامة المجني عليه، للمطالبة بالقبض على المتهمين ومحاكمتهم والقصاص للقتيل في أسرع وقت، كما نشروا فيديو التقطته كاميرا مراقبة بأحد المنازل بالمنطقة، يوضح اللحظات الأولى لبداية المشكلة بين القاتل والمجني عليه، بينما نظم أصدقاء البناء وأبناء القرية مسيرة للمطالبة بالقصاص العادل والعاجل من المتهمين، ورددوا هتافات مطالبة بالقصاص منهم: "القصاص القصاص" و"إعدام راجح" و"مش هنسكت".