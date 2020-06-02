الإذاعة تفرض غرامات ضد المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا

تلقى مسؤولي الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بقطاع الإذاعة، تعليمات مشددة من رئيس الإذاعة محمد نوار، بالمرور المفاجئ على الاستديوهات وكل إدارات القطاع بشكل مكثف.

وفرض نوار تعليمات لمسؤولي التفتيش بضبط أي مخالفة لإجراءات الوقاية وكتابة مذكرة بها؛ لاتخاذ اللازم نحو مرتكبيها وتوقيع العقوبات عليهم، والتي ستكون بالخصم في الحوافز الشهرية للعاملين وغيرها من الإجراءات المالية التصاعدية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، باتباع الإجراءات اللازمة لتخفيض العمالة والالتزام بارتداء الكمامة، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكل إجراءات الحماية للعاملين التي تحول ضد انتشار كورونا.