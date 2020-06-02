محامي "شهيد الشهامة" يكشف سبب غياب المتهمين عن جلسة الحكم

قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا الشهير إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، إن المتهمين بقتل "البنا" غابوا اليوم عن جلسة النطق بالحكم، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محامي البنا، لـ"الوطن"، "نحن في ظروف طارئة تجيز عدم حضور المتهمين للمحاكمة"، موضحا أن المحكمة رأت في حكمها أن التهمة ثابتة بوجود نية القتل لدى المتهمين.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود محمد البنا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، في محكمة أول درجة بسجن المتهم راجح واثنين آخرين لمدة 15 عاما.