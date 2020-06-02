"صحة المنوفية" توزيع أدوية مجانية على مصابي كورونا في العزل المنزلي

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواصل الدائم مع أسر العزل المنزلي ومتابعة حالتهم وتوصيل العلاج لمصابي فيروس كورونا ، بدأت لجان العزل المنزلي بكافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتوزيع الادوية علي المصابين ومتابعة حالتهم الصحية بإشراف مديرية الصحة ، وكذا التأكد من تطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحالات الايجابية والمخالطين بالعزل المنزلي ومتابعة الحالة الصحية والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف لهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخالطين وتعريف المرضي بالأعراض التي تستدعي الفحص بالمستشفي إذا ظهر عليهم أي اعراض تنفسية ، وذلك للتيسير علي أهالي وابناء المحافظة ولتسهيل عملية التواصل مع المشتبه بإصابته .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد أمر بتشكيل لجان للعزل المنزلى بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة و مسئول الطب العلاجي و مسئول الترصد و مسئولة رائدات ريفيات ومسئول رعاية أساسية ، وتم الإعلان عن اللجان بأرقام تليفوناتهم على الصفحة الرسمية للمحافظة لتيسير عملية التواصل مع المشتبه بإصابته ، بحيث تتولى اللجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات .