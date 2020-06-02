مبادرة "the clean blue" تواصل تنظيف قاع البحر بشرم الشيخ

واصل المشاركون في مبادرة "the clean blue" لتنظيف قاع البحر بمدينة شرم الشيخ، عملهم لليوم الثالث على التوالي.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن الغواصين استخرجوا 118 "شيكارة" من المخلفات بقاع البحر، وتزن كل " شيكارة" نحو 50 كيلو من المخلفات بواقع 6 أطنان، وجرى إلقائهم في مقلب القمامة الخاص بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن 20 غواصا من محترفي الغوص، يغطسون يوميًا مرتين مدة كل غطسه لا تتجاوز 45 دقيقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المبادرة مستمرة حتى غدَا الأربعاء، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فوده، محافظة جنوب سيناء، و بالتعاون بين وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة سياحة الغوص وكافة الجهات المعنية.