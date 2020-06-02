رئيس صدر قصر العيني: كورونا في فترة الذروة حاليا

قال الدكتور أيمن سالم ، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في تلك الفترة تعتبر من أعلى معدلات الإصابة في مصر، وتنبأ بكون تلك الفترة هي فترة الذروة لانتشار الفيروس في مصر.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن الحسابات السابقة لعدد مصابي الفيروس في مصر توضح بشكل جلي كون تلك الفترة الحالية هي فترة ذروة انتشار للفيروس بمصر، موضحا أنه بات لزاما على الجميع منع انتشار الفيروس من خلال مكافحته واتباع كل الإجرائات لاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع انتشاره بين المواطنين.

وأكد على أنه من الضروري على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماع فيما بينهم وغسل الأيدي جيدا وباستمرار، مشيرا إلى أن الكمامة الجراحية رخيصة الثمن تقي بدرجة كبيرة انتشار الفيروس للشخص السليم بينما يجب ارتدائها بطريقة جيدة لتغطية منطقة أسفل الذقن مع شدها جيدا خلف الأذن وفوق الأنف.