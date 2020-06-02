الأرصاد الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة اليوم مقارنه بالأمس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، اليوم، تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة مقارنة بطقس الأمس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى أمس 36 درجة، فيما جاءت درجات الحرارة اليوم 32 درجة على القاهرة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة الطقس اليوم ستكون معتدلة خلال ساعات النهار، مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، وخلال الليل سيكون الطقس مائل للبرودة بمختلف الجمهورية، وحذرت من وجود شبورة مائية بالصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية.

وأكدت أن طقس الغد سيكون لطيف نهارا بالسواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا، ويصاحبه شبورة مائية ورياح معتدلة، بينما سيكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارا لطيف ليلا برياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الطقس سيظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهار لطيف ليلا، فيما سيصاحبه أمطار خفيفة بالمناطق الداخلية للصحراء الغربية والرياح معتدلة.