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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.4 %

كتب:

عمرو رجب
01:17 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 %.

وكان تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، وبلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.16 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 93%. 

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالإدارات التعليمية، فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة ناصر 99.67%، تلتها إدارة الفشن 99.54%، ثم إدارة سمسطا 99.49%.

فيما سجلت إدارة ببا نسبة نجاح بلغت 99.48%، تلتها إدارة بني سويف 99.44%، ثم إدارة الواسطى 99.26%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إهناسيا 99.20%.

 