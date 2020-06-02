محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.4 %

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 %.

وكان تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، وبلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.16 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 93%.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالإدارات التعليمية، فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة ناصر 99.67%، تلتها إدارة الفشن 99.54%، ثم إدارة سمسطا 99.49%.

فيما سجلت إدارة ببا نسبة نجاح بلغت 99.48%، تلتها إدارة بني سويف 99.44%، ثم إدارة الواسطى 99.26%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إهناسيا 99.20%.