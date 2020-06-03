إعلانات استئجار أنبوبة أكسجين بالمنزل على فيس بوك.. ما صحة استخدامها؟

مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وبدء تطبيق بروتوكول العزل المنزلي للحالات المستقرة والتي لا تحتاج إلى العلاج بالمستشفى، بدأ البعض يبحث عبر صفحات الفيس بوك على اسطوانات أكسجين لاستخدامها في العلاج المنزلي لمصابي كورونا، والبعض الآخر يعرضها للإيجار كتبرع منه لمساعدة الحالات المحتاجة، فهل يجوز استخدام تلك الأداة الطبية دون متابعة طبيب؟

الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى الصدر بالعباسية، بدأت حديثها لـ"الوطن" بالتشديد على خطورة استخدام أنبوبات الأكسجين في المنزل لمصابي كورونا عند الإحساس بضيق النفس دون الرجوع إلى طبيب متخصص، وحسب وصفها، الأمر يتطلب أولا قياس نسبة الأكسجين ويجب ألا تقل عن 92% من خلال جهاز مخصص لقياس نسبة الأكسجين للشخص المريض.

النمر: كل مريض يحتاج نسبة أكسجين مختلفة

الأعراض البسيطة فقط هي التي يمكنها العلاج من خلال العزل المنزلي، أما في جالات ضيق التنفس يجب الاتصال بالأرقام المخصصة من الصحة والتوجه إلى أقريب مستشفى حميات، وبحسب قول النمر، لا يفضل تماما استخدام أنبوبة الأكسجين في المنزل دون استشارة الطبيبة وذلك لأنه هناك أنواع مختلفة من الأكسجين منه فيس ماسك وقسطرة أنفية وكل مريض له درجات مختلفة من الأكسجين حسب حالته الصحية.

وحذرت أخصائي أمراض الصدر من عدم الوعي الكافي بكيفية استخدام أنبوبة الأكسجين، إذا تركها المريض مفتوحة وإذا تعرضت الأنبوبة لتسريب أكسجين وأشعل أحد سيجارة في المكان قد تؤدي إلى كارثة ولذلك يجب متابعة الطبيب قبل الإقدام على تلك الخطوة.