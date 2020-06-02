الطيران تخصص مستشفى لعلاج العاملين بها من مصابي كورونا

وقعت مستشفى مصر للطيران بروتوكولا مع إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية، للعاملين بحقل الطيران المدنى لتلقى العلاج أو العزل في حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين، وذلك تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بكل الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه ابنائها.

وبناءً على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتوفير كل سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد اتخذ هذا القرار.

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال بيان صحفي، إن البروتوكول يأتي تقديرا لأهمية العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدني حيث أنه القوة الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسي لعجلة التنمية.

وأكد وزير الطيران على أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم، حيث أن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم في هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وإصرارا لاستعادة الطيران المدني المصري عافيته خلال وقت قريب.