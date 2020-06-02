افتتاح مستشفى عزل لخدمة أبناء جامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، مستشفى عزل، لعلاج العاملين بالجامعة بقطاعيها التعليمي والطبي.

وعقد الدكتور أشرف عبد الباسط، لقاءً مع الفريق الطبي بالعزل بمبنى الباطنة الخاصة بمستشفى الجامعة الرئيسي المخصص، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، والدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة الرئيسي.

وأكد رئيس الجامعة حرص الإدارة على توفير الحماية الكاملة لجميع الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز، إلى جانب توفير مستلزمات وأدوات الوقاية الشخصية.

ومن المقرر تشغيل خدمة الخط الساخن رقم 01212222775، لتلقي الشكاوى والاستفسارات التي تخص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتحويلهم لتلقي الخدمة الطبية المطلوبة من خلال الأماكن المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في منطقة التقييم التنفسي في الطابق الأرضي بمستشفى الطوارئ، أو في عيادة الترصد بالعيادات الخارجية بمستشفى المنصورة الجامعي.