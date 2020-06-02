بعد 10 سنوات زواج.. "غازي" يرزق بطفلة في "عزل كفر الدوار": هاسميها "هالة"

"هاسميها هالة.. نفسي أشوف بنتي زيها في يوم من الأيام"، هكذا حسم غازي جمال رقيب الشرطة قراره باختيار اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمولودته التي رزق بها بعد 10 أعوام من الحرمان، تلك الفرحة التي عكرت صفوها نبأ إصابة الأم بفيروس كورونا المستجد خلال شهرها التاسع.

شاءت الأقدار أن يحمل "غازي" قرة عينه بعد تلك السنوات العجاف داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، حيث تخضع الزوجة وتدعى "أسماء"، 29 عاما، للعلاج من فيروس كورونا المستجد، واليوم أجرت جراحة ولادة قيصرية بنجاح لتصبح أم أخير عقب مشوار طويل مع الأطباء فلم تدع عيادة إلا وطرقت بابها من أجل حلم الأمومة.

وقال الدكتور ياسر زايد مدير الحجر الصحي بكفر الدوار، أن والد الطفلة ترك له اختيار اسم المولودة، ولم يجد سوى "هالة" اسم وزيرة الصحة، ووافقه الأب على الفور تقديرا لجهود الوزيرة خلال أزمة كورونا، "شرف لي أن أطلق اسم هالة على ابنتي، فقد وجدت منها التضحية والقدوة الحسنة، وأتمنى أن أرى ابنتي مثلها في يوم من الأيام".

أجرى الجراحة الناجحة فريق طبي مكون من 4 أطباء و4 ممرضين تحت إشراف الدكتور محمد الشاذلي أخصائي النسا الذي وجه الشكر لفريق العمل المعاون له، والتقطوا الصور التذكارية عقب انتهاء الجراحة.