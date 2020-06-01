التزام المواطنين بحظر التجوال في كفر الشيخ ودوريات أمنية تتابع  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، انتظام حظر التجول ليلاً، والتزام كافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر بعد تعديله من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

أشاد محافظ كفر الشيخ، بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، والدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، للوقاية من ڤيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتنتشر الدوريات الشرطية بالمدن وفى الميادين والشوارع الرئيسية، حيث جرى تحرير عددا من المحاضر لمخترقى الحظر فى مدن متعددة وفى الاكمنة الثابتة، وفقا لمصدر امني.