استمرار حملات التطهير والتعقيم وفض الأسواق الأسبوعية في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق ( الموسمية – الأسبوعية- الماشية ) بدائرة المحافظة، وإتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس، والأسواق، ومستشفى فوه المركزى، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري، وكذا رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والجانبية، ووجهات المنازل، والمحلات التجارية، والأماكن العامة، والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلي متابعة حملة رفع الإشغالات بشوارع المدينة، والتنبيه علي أصحاب المحلات التجارية والمطاعم بلبس الكمامات الواقية، فضلًا عن فض السوق الأسبوعي بقرية ٧٧ المنصور بالابعادية، ومنع الباعة الجائلين من الدخول للسوق، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وترأس علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بقري البكاتوش، والحصة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري، كما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وكذا فض الأسواق الأسبوعية بالقري، ومع التجمعات، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، علي أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة، حيث تم رش وتطهير وتعقيم المحكمة، والمواقف، ووحدة المرور، ومحكمة الأسرة، والمركز التكنولوجي، وماكينات الصرافة، والشهر العقارى، فضلًا عن متابعة أعمال الرش والتطهير بمنشأة علي، التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا، وكذا بقرية الورق، بالتنسيق مع الإدارة الصحية.