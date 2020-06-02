تجدد حبس المتهم بقتل جارته لسرقتها في البحيرة 15 يوما

جددت النيابة العامة، حبس المتهم، بقتل جارته لسرقتها، في قرية كفر الحناوي بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه النيابة تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل الجريمة المروعة التي نفذها المتهم في أذان الفجر، جاءت طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبدأت بورود بلاغ من سكان قرية كفر الحناوي بمركز إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة سيدة "عجوز" داخل منزلها بالقرية.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث وتبين من خلال الفحص والمعاينة وجود جثة لسيدة في العقد الثامن من عمرها في صالة الشقة، مصابة بطعنات وجروح في مختلف أنحاء جسدها نتيجة الاعتداء عليها بـ"آلة حادة" سكين.

وبعد الانتهاء من المعاينة، حضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لتحديد هوية مرتكب الجريمة لإصدار قرارا بضبطه وإحضاره.

وبدأ فريق البحث في فحص الجيران ومناقشتهم، وتبين أن الضحية مقيمة بمفردها، تدعى "س" وليس لها أي خلافات أو عداءات مع أحد تؤدي لارتكاب جريمة قتل.

وفحصت القوات الكاميرات القريبة من منزل الضحية، ورصدت صورا لشاب في العقد الثالث من عمره، وبدأت القوات في تحديد ملامحه وهويته وتبين أنه جار المجني عليها، وبعد استئذان النيابة العامة لضبطه، جرى إلقاء القبض عليه بمعرفة قوة أمنية من المباحث، واعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.