قالت وزارة الخارجية السودانية، إن كندا تعتزم إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان خلال العام الحالي، وذلك في خطوة إيجابية في تاريخ العلاقات بين البلدين.

ونقلت وزارة الخارجية السودانية عن وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا جولد تأكيدها، في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، تضامن كندا الكامل مع الحكومة السودانية ودعمها المستمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما أشارت إلى تخصيص 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان للعام 2020، بزيادة مقدرة عن العام الماضي.

وأكد الطرفان، ضرورة التضامن الدولي لمواجهة كورونا المستجد، وأعربت وزيرة الخارجية السودانية عن شكرها للحكومة الكندية على الدعم الذي قدمته للسودان لمواجهة الوباء، كما استعرضت الوضع الصحي المنهك والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي سببها فيروس كورونا، وطلبت من الجانب الكندي المزيد من الدعم لتلافي هذه الآثار السلبية.

وأكدت عبدالله، حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات الاقتصادية للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها، والحرص على التحول الكامل من الدعم الإنساني إلى المشاريع التنموية التي تخدم الطرفين.