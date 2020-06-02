خبير: شخصية هشام عشماوي مزيج بين الهيستيرية والسيكوباتية

نصح الدكتور رأفت يوسف، أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية، الأمهات بتربية أبناءهم تربية صحيحة، قائلا إن الأمهات أمامهن خيارين لتربية أولادهن الخيار الأول أن يصبح مثل البطل أحمد منسي والخيار الثاني أن يصبح مثل الإرهابي هشام عشماوي، لافتا إلى أن "منسي" شخصية سوية بينما "عشماوي" شخصية مريضة ويكره الخير للناس.

وأضاف "يوسف" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن شخصية هشام عشماوي هي مزيج بين الشخصية الهيستيرية والسيكوباتية أي يكره الناس، وهي شخصية جاذبة للناس "عاوز الناس دايما تبص عليه، وبيتخانق دايما مع عماد صاحبه عشان بيدور على المجد الشخصي مش خدمة التنظيم".

وأوضح أن أحمد منسي هو شخص سوي نفسيا، لذا يجب أن تزرع الأم فكرة القدوة داخل أولادها، لافتا إلى أن 80% من شخصية الطفل تتكون من أول 6 سنوات من عمره، وإذا لم تجيد الأم التعامل مع ابنها فستفقده، "أحمد زويل كانت والدته بتقوله كل يوم يا أحمد أنا عاوزاك تعمل حاجة تفيد بيها الناس، فتخيلي لما تكون دي الرسالة اللي بتتقاله كل يوم بالمنظر دة".

وتابع: "معظم الناس اللي طلعوا إرهابيين كان عندهم تفكك أسري، يعني أسامة بن لادن حصلت مشكلة بين أمه وأبوه، وأمه كان بيطلق عليها الجارية لأنها كانت من مستوى اجتماعي مختلف ودة كان أحد الأشكال الكارثية في شخصيته، وهتلر تحول للشكل دة ليه لأن أمه كانت الزوجة الثالثة لأبوه، ووالده كان يعامله بعنف شديد جدا".