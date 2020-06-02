سحب رخص سيارات لعدم ارتداء الكمامات في أبوقرقاص بالمنيا

شن العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا اليوم حملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بإرتداء الكمامة الواقية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد "صلاح" أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارات ميكروباص أجرة مخالفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن، وكلف مدير إدارة المواقف بمنع سير أى سيارة غير ملتزم سائقيها بإرتداء الكمامة وكذا الركاب.

قال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيدا بإلتزام عدد كبير من سائقي السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أتخذها مركز أبوقرقاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، وإتباع إرشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها الدولة للحد من إنتشار الفيروس والتغلب عليه.