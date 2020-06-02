عضو "العليا للفيروسات" يحذر من "روشتات فيس بوك": "بلاش فتي"

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي إن دواء الإسكومايسن، هو المضاد الحيوي الوحيد المستخدم في بروتوكولات التعامل مع إصابات فيروس كورونا، حيث لا يستعمل كمضاد بكتيري ولكن لأن له تأثير على المناعة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "هذا المضاد للمريض وليس للوقاية، ومن الممكن الحصول على مضادات حيوية ولكن باستشارة طبيب،لأنها تضعف المناعة".

وحذر خطاب من بروتوكولات العلاج، المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مفيش داعي إننا نفتي ونسيب الأمر للمختصين"، مشددًا على أهمية عدم الحصول على أدوية المناعة إلا للفريق الطبي الذين يتعاملون مع المرضى، أو إذا كانت هناك حالة إيجابية في المنزل والمخالطين فيها: "مينفعش الـ100 مليون ياخدوا أدوية عشان المناعة".

وتابع: "لم أبدأ الحصول على أدوية فيتامين سي والزنك إلا منذ يومين أو ثلاثة إلا لكي أطمئن، وحصلت عليه بصعوبة بالغة عندما احتجت عليه بسبب كثرة استخدامه من قبل المواطنين".

وناشد خطاب، المواطنين بالحصول على الأغذية المتكاملة بالفيتامينات والأملاح المعدنية: "الجوافة والطماطم والموالح كافية للشخص العادي".

وحول زيادة الأعداد، قال خطاب: "الزيادات في الأيام اللي فاتت نتيجة عدد الالتزام في رمضان، أما نتيجة عدم الالتزام في العيد، هتظهر الفترة الجاية".