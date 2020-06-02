وزير الطيران: نقلنا البضائع داخل طائرات الركاب.. وخسائرنا بالمليارات

أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن الشركة الوطنية مصر للطيران تعرضت لخسائر بمليارات الدولارات بسبب توقف حركة الطيران عالميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شركات الطيرن الخاصة تعرضت لخسائر بملايين الدولارات، مشددًا على أهمية دور هذه الشركات في نقل الركاب وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح عنبة أن طائرات شركة مصر للطيران عملت في النقل التجاري، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على موافقة المصنع من أجل نقل بضائع في قلب الطائرات المدنية، مشددًا على أن وقوف الدولة بجوار الشركة ودعمها قلل من الخسائر التي تحملتها الشركة.