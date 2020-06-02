400 جنيه يوميا للفريق الطبي بالحجر الصحي بمستشفيات جامعة الزقازيق

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان صرف مكافأة 400 جنيه عن كل يوم للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بالحجر الصحي لمصابى كورونا بمستشفيات العزل بجامعة الزقازيق، وذلك تقديرا لمجهوداتهم العظيمة وتفانيهم فى العمل حتى تمر البلاد من هذه الأزمة.

وقد صرح ا.د عثمان شعلان رئيس الجامعة بالتأهب والاستعداد الكامل لإمتحانات الدراسات العليا والتي ستعقد في 28 يونيو 2020 الجاري ، وكذا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس وبعض الكليات العملية في 15 يوليو 2020 وذلك من خلال إجراءات احترازية ووقائية في أماكن إنعقاد اللجان، مع توفير أجهزة قياس الحرارة ، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات بين الطلاب وأرتداء الكمامات ووجود مطهرات للتعقيم باستمرار توافقا مع خطة الدولة لمواجهة فيرس كورونا.

كما أكد رئيس الجامعة على وضع خطة محكمة للتعامل مع الكليات ذات الإعداد الكبيرة مثل كلية الآداب والتجارة والحقوق، بحيث يضمن الدخول الامن من البوابات وعدم التزاحم.

وقرر مجلس الجامعة أيضا تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات المختلفه من الذين استوفوا شروط الترقية متمنين لهم الترقية والنجاح في حياتهم العلمية القادمة.

وقدم مجلس جامعة الزقازيق برئاسة عثمان شعلان خالص التعازي لأسرة د. مني خليفة الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية والتي وافتها المنية يوم الخميس الماضي الموافق 28 مايو 2020 ، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.