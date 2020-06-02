بوابه تعقيم بالجهود الذاتية لمجمع المصالح الحكومية بقرية في الشرقية

تبرع أهالي قرية البلاشون التابعة لمركز بلبيس بتركيب بوابة تعقيم لمجمع المصالح الحكومية بالقرية بالجهود الذاتية.

وقال اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس إنه تم تركيب البوابة في ظل تنفيذ تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بتعاون مشترك من أهالي قرية البلاشون.

ويضم المجمع مبنى الوحدة المحلية بالبلاشون ومبني الشئون الاجتماعية بالبلاشون ومبني مكتب تموين البلاشون ومجمع طب الاسره بالبلاشون وعدد من المدارس.

وقدم رئيس المدينة الشكر لأهل قرية البلاشون لدورهم الإيجابي في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.