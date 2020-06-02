وزير الطيران: اجتماع مع اللجنة العليا لتحديد موعد فتح المطارات

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنه سيجتمع مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، من أجل تحديد موعد فتح المطارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إجراءات العودة واستقبال المسافرين والسائحين ستحدده وزيرة الصحة طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأشار عنبة إلى أن المطارات الأوربية عادت للعمل بشكل داخلي، وكذلك دول الخليج، لافتًا إلى أن مصر رائدة في مجال النقل التجاري.

وأكد عنبة أن رئيس الوزراء زار مطار القاهرة لتفقد الإجراءات واستعدادهم لاستقبال المسافرين والسياح، مشيرًا إلى أنه ونائب وزير الطيران ورئيس الشركة القابضة للمطارات سيتفقدون جميع المطارات للتأكد من استعدادها لاستقبال الرحلات.