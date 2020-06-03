طبيبة روسية بعد انتشار فيديو ردها على الكويتية المسيئة: دمي مصري

عبرت الطبيبة الروسية "صافيا" صاحبة فيديو الرد على الفتاة الكويتية والذى حصل على ملايين المشاهدات في حديث خاص لـ"الوطن"، عن مدى سعادتها برد فعل المصريين على الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة للرد على إساءات فيديو فتاة كويتية.

وقالت صافيا لـ"الوطن": إنني أعيش أحسن 48 ساعة لي في حياتي لرؤيتي سعادة المصريين بفرحتهم بالفيديو وأصبحت مشهورة ووجهي مألوف في الشارع، وأصادف كثيرا من المواطنين المصريين في الشارع والسوبر ماركت ويقدمون الشكر لي ويلتقطون الصور التذكارية معي، أنا فعلا سعيدة اليومين دول وبكيت من الفرحة من فرط سعادتي.

وأضافت الطبيبة الروسية: "أنا متزوجة من مصري وأنجبت ثلاثة رجالة مصريين ورغم إن والدي يحملان الجنسية الروسية لكن دمي مصري ولم أتقبل اي إهانة لمصر ولشعبها الرجالة فشعب مصر طيب ومحترم، وأنا فعلا سعيدة من رد فعل المصريين على الفيديو، أحسن حاجة حصلت معايا في الدنيا"، مؤكدة: "بعد نشري للفيديو الآن في ظهري 110 ملايين وأتمنى أن تكون مصر أحسن بلد في الدنيا وبالفعل هي أحسن بلد في الدنيا".

كانت أعربت "صافيا" أخصائية طب نفسي للأطفال وتحمل الجنسية الروسية عن غضبها عندما شاهدت فيديو لفتاة كويتية وهي تسيء لمصر قائلة: "مصر أم الدنيا وشعبها رجالة".

وقالت "صافيا""، إنها تقيم في الغردقة منذ 18 عاما ومتزوجة من شاب مصري يدعى "صدام أحمد" ولديهم 3 أطفال نشأوا على الأخلاق المصرية وحب مصر وشعبها قائلة: "لم أشعر بنفسي من شدة الغضب عندما شاهدت فيديو الفتاة الكويتية المغمورة وهى تسيء لمصر وشعبها الرجال، وبدون تفكير سجلت الفيديو المتداول لي على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على تطاولها"، مؤكدة أنها تحب مصر وشعبها، ويكفي أن الغردقة يعيش بها أكثر من 18 جنسية مختلفة ولم يشتكِ أحد منهم يوما ما بل الكل يعشقها.

وأشارت إلى أن مصر يجتمع فيها ويعيش بها جميع الجنسيات الأوروبية والعربية ولم يقُم مصري بإيذاء أحد منهم، مؤكدة أن مصر فعلا "أُم الدنيا" ووصفت المصريين بأنهم أرجل شعوب العالم.

وكشف "صدام أحمد" مصري الجنسية، زوج الطبيبة الروسية، أنهما متزوجان منذ 18 عاما، ولديهما ثلاثة أولاد هم نور 12 عاما، وإيوان 7 أعوام، وأمير 3 أعوام، مؤكدا أنها تعشق مصر وعندما شاهدت فيديو الفتاة الكويتية حزنت بشدة وطلبت مني أن تسجل فيديو للرد عليها ولم أمنعها لمعرفتي بحبها لمصر.

وأشار صدام"، إلى أن "صافيا" تعشق كل ما هو مصري وكانت تحب أغنية تامر حسني "الأصل مصري"، ودائما تردد كلماتها في المنزل مع الأولاد حتى حفظها الجميع، وكانا يتابعان سويا برامج ومسلسلات شهر رمضان وأعجبها مسلسل "الفتوة" لما فيه من أجواء مصرية وكانت دائما تستمتع بجملة "الله" والتي كان يقولها الممثل أحمد صلاح حسني في الحلقات.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو على صفحات فيس بوك لسيدة روسية الجنسية تعمل طبيبة أطفال وتقيم في الغردقة منذ 18 عاما ترد فيه على تطاولات الفتاة الكويتية ضد الشعب المصري.

وكانت فتاة كويتية أثارت غضب الشعب المصري عقب إذاعتها فيديو مباشرا على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، الجمعة، وصفت فيه الشعب المصري بأوصاف بذيئة، ما استفز إحدى السيدات التي تحمل الجنسية الروسية، فقررت الرد على هذه السيدة.