محافظ القاهرة: انتهينا من ردم نفق العروبة في 8 أيام.. وهو جاهز للحركة

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه جرى ردم نفق العروبة وتحويله إلى طريق خلال 8 أيام، مشيرًا إلى أنه جاهز للحركة، ويتم تشغيله بشكل تجريبي حاليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "بعد ردم نفق العروبة وتحويله لطريق سيساهم في منع حدوث أزمة كبيرة عند تراكم الأمطار".

وفي سياق آخر، أكد محافظ القاهرة، أنه جرى السيطرة على حريق بصيدلية شهيرة بشارع الميرغني بمصر الجديدة، دون وقوع إصابات.

وتابع، أنه بالأمس كان اجتماع مجلس المحافظين، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكليفات لمجلس المحافظين بالمرور اليومي على المستشفيات ومتابعتها والتأكد من تواجد جميع الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية وتناسب عدد الأسرة مع المرضى المحجوزين.

وواصل: "لدينا أعداد أسرّة كافية بالمستشفيات لاستقبال المصابين"، مشيرًا إلى أن كثرة الإقبال على المحافظة والتزاحم والتجمعات أدى إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأردف: "لا بد من الالتزام بتعليمات الدولة والإجراءات الاحترازية، والأمور طيبة حتى الآن، وأتمنى متزيدش عن كده".