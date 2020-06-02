وزير الإعلام: الكمامة متعبة.. لكن ضرورية جدا

ظهر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار" مرتديًا كمامة على الهواء، وكذلك الإعلامي تامر أمين، ولكن قام أمين بخلعها على الهواء مع بدء الحوار، مكتفيًا بالتباعد بينه وبين هيكل.

وقال "أمين"، إنه اضطر لخلع الكمامة كي يكون صوته واضحًا خلال حواره مع الوزير، فيما قام أسامة هيكل، هو الآخر بخعلها على الهواء قبل الإجابة عن السؤال الأول، قائلًا :" أنا مضطر أني أقلع الكمامة عشان نبان قدام الجمهور بس الأثنين متر كافيين، الكمامة متعبة بس ضررورية جدًا".