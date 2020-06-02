تجهيز أماكن مخصصة لعزل وعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن تجهيز أماكن مخصصة لعزل وعلاج الأطقم الطبية بمستشفى صدر المنصورة بسعة 30 سرير مجهز بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، وبأعلى مستوي من منطلق الحرص علي سلامة الأطقم الطبية التي تقدم أعظم التضحيات خلال المرحلة الحالية.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إنه يتم تجهيز مكان مماثل بمستشفى المنصورة الدولي بسعة 24 سرير وسيكون جاهز بأفضل التجهيزات خلال أيام، بالإضافة إلي تخصيص أماكن لغزل الأطقم الطبية المصابة بجميع المستسقيات العامة والمركزية.

وأكد وكيل الوزارة، أن حماية الأطقم الطبية في هذه المواجهة واجب وأولوية حتي يتمكنوا من استكمال المسيرة في هذه المواجهة وتقديم الخدمة لأبناء هذا الوطن الغالي ونسال الله عز وجل أن نتخلص قريبا من هذا الوباء.

وقدم الشكر لكافة الأطقم الطبية بمحافظة الدقهلية علي ما قدموه حتي الآن مما جعل محافظة الدقهلية الأولي علي مستوي الجمهورية في الإجراءات التي ساهمت في محاصرة هذا الوباء.