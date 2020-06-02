وزير الإعلام عن تحديات الصحف الورقية: نواجه مشاكل كبيرة

تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن التحديات التي تواجه الصحف الورقية في الوقت الحالي، موضحًا أنه صحفي في المقام الأول وما زال يشعر بالاستمتاع بـ"مسكة القلم والكتابة"، ويستمتع أكثر عندما يمسك جريدة ورقية ويقرأها، ولكنه يرى في نفس الوقت الآن الأجيال الجديدة الأقل من 45 سنة جميعهم يتابعون الصحف عن طريق المواقع الإلكترونية أو "البي دي إف" الخاصة بالصحف، فبعض الصحف ممكن أن يتم الاطلاع على نسختها الورقية الآن عن طريق الهاتف المحمول.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أن الجرائد الورقية تُعاني الآن من مشاكل كبيرة ويجب أن نواجه أنفسنا بذلك، فعلى تلك الصحف أن تتطور، فثورة تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على الصحف بدأت منذ 2010 في العالم أجمع، ولكن في مصر منذ 2011 وحتى الفترة الماضية كان الانشغال الحقيقي في الحديث عن الرواتب والخسائر والمشاكل الاقتصادية، وهذا ما جعل القائمين على العمل لا يفكروا في مستقبل المهنة بشكل عام.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن تلك الفترات لم يكن هناك شخص يقود عملية التطوير، "مكنش فيه حد بيسوق، كل واحد كان شغال لوحده"، كما يرى أن الراديو لم يّلغي الصحافة، والتليفزيون لم يلغي الراديو، ولكن حدث هناك اختلاف في مستويات المشاهدة، موضحًا أن الإعلام يُعد صناعة التأثير، "أنا ببيع مليون نسخة من الجورنال، ونزل المليون نسخة لربع مليون نسخة يبقى لازم أعيد حساباتي مرة ثانية وأشوف أنا ماشي صح ولا غلط، لان المهنة دي مينفعش نشتغل فيها بدون منهج علمي".