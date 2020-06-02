"الصحة": الدولة لديها مخزون كافٍ من الأدوية لمرضى كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه يجب التفرقة بين الاشتباه بالفيروس والتأكد منه، فالاشتباه هو ظهور أعراض مثل السخونية التي لا تستجيب لمخفضات الحرارة لأكثر من 24 ساعة، وتكسير في الجسم شديد، كحة، احمرار في العين، الآلام في البطن، فقدان الشم والتذوق، ضيق في التنفس يجب الذهاب لطبيب وعمل أشعة مقطعية على الصدر لأنها تعد واحدة الأشياء التي يكون تصنيفها عالي جداً ويمكن من خلالها تحديد الاشتباه بالمرض.

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أنه لتأكيد الاشتباه يجب أن يتوفر بعض الأعراض التي تم ذكرها، أو تغيير في الأشعة المقطعية وصورة الدم وفي حالة توافر أي تغيير في هذه الأشياء لا بد من عمل مسحة للتأكد من سلامتهم، لذلك يقول البروتوكول المصري إن المسحة السلبية تساوي مسحة أخرى بعد 48 ساعة.

وتابع، أنه يجب التعامل مع تطبيق "صحة مصر" عند الشعور بأي عرض من هذه الأعراض ومن خلال هذا التطبيق يوجهك لأقرب مستشفي ويتم عمل المسحة واعطاء العلاج المناسب، مشيراً إلى أن المتخصصين في الكشف خلال هذه المرحلة هم أطباء الصدر والأشعة والتحاليل في معامل موثوق بها.

واستكمل، أنه يجب استخدام الدواء عند حدوث أي عرض وليس بدون سبب وعدم التكالب على الأدوية وتركهم للمرضي المصابين بالفعل، وأنه مهما تكالبت على الأدوية هناك مخزون من الدواء يكفينا، وأنه خلال أسبوعين سنعلن نتائج الدراسات التي تمت على فيروس كورونا وأن أمريكا نتائج الدواء التي تجريه يكون خلال 14 يوم يتم الشفاء ولكن في مصر سيكون فترة الشفاء للدواء من 4 إلى 5 أيام، وأن مصر تعمل على قدم وساق ونأمل أن يكون هذا الدواء هو أساس بروتوكول علاج كوفيد 19 بالفعل.