هيكل: مفيش مسميات صحفي أو إعلامي في الدول المتقدمة..دي مفاهيم عندنا بس

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه لا يوجد في دول العالم المتقدمة مُسمى صحفي أو إعلامي، ولكن تلك المفاهيم موجودة في مصر فقط، فالجميع يُسمى من يّكتب في الصحف بأنه صحفي، ومن يظهر على شاشة التليفزيون بأنه إعلامي، رغم أن المهنة واحدة، موضحًا أنه في العشر سنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة جدًا في مجال الإعلام والصحافة في دول العالم الخارجي بينما كان القائمون على الإعلام في مصر منشغلين بالمرتبات والمكافآت والأزمات الاقتصادية التي تواجههم.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن الخبر في دول العالم المتقدمة أصبح يصدر من المصدر ويقوم بإرساله للموقع الإلكتروني الخاص بجريدة معينة، وتلك الجريدة يكون لديها سوفت وير يعمل على صياغة الخبر بنفس سياسات الجريدة المتبعة، وبهذا أصبح الخبر ليس في حاجة لأي تدخل بشري، "بقى يتم صياغته من السوفت وير ويطلع على الموقع في نفس ثانية إرساله من قبل المصدر، طب بقي فين الصحفي اللي بيجيب الخبر؟ مبقاش موجود".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أنه الدول المتقدمة نشأت حوارًا فيما بينها حول مهنة الصحفي، فالصحفي يُعد أساسا من أسس العملية الديمقراطية، فجعلوا دور الصحفي ينحسر في التحليل والتقرير حتى لا تسقط الديمقراطية في تلك الدول مظهر رئيسي من مظاهرها، وعندما ناقشوا معًا حول المسؤولية الأخلاقية في الخبر، "مين وقتها يتحاسب عن المسؤولية الأخلاقية؟ هيروحوا يقاضوا السوفت وير يعني؟، لأ، تطور الأمر أن ممكن السوفت وير يكلمك عن طريق هاتف الأيفون، إحنا فين بقى من المواضيع دي".