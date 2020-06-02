وزير الإعلام: الصحافة المصرية لديها إمكانيات جبارة يجب استغلالها

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الصحافة المصرية لديها إمكانيات جبارة يجب إعادة استغلالها مرة أخرى، فذكر أنه كان هناك أكثر من موقع جيدين في الجرائد تم إغلاقها، "موقع مهم جدا في الأهرام على سبيل المثال يوم وفاة محمد مرسي العياط تم اختراقه من قبل عناصر في تركيا"، وكان منتهى أمل من قام بهذا الفعل على الإطلاق أن يقع الموقع لمدة ساعة أو ساعتين فقط، ولكن مؤسسة الأهرام أغلقته بشكل تام.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أن هذا تسبب في قطع الصلة بين المصريين المتابعين للموقع وبين الصحيفة الأم وهي الأهرام عبر الإنترنت، "طب مين يتحمل مسؤولية ده؟، عشان نخش في المجال الإلكتروني ده لازم أتحمل ده؟ لازم يكون عندي مهندسين أكفاء يشتغلوا ويأمنوا هذه العملية التكنولوجية، لازم يكون هناك ناس تتباع هذا الموضوع بشكل جيد"، موضحًا أنه وردت شكاوى من البعض لعدم تمكنهم من متابعة الأهرام إلكترونيا.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أنه لا يُعيب في الأهرام لكنه يتحدث عن قيمة هذا الصرح العظيم، فصحيفة الأهرام مختلفة تمامًا عن باقي المؤسسات الصحفية، كونها كانت من أهم 10 مؤسسات صحفية في العالم حتى التسعينيات، "احنا فقدنا ده، كل الانشغال الآن، أين المرتبات والمكافآت، أهدرنا الوقت أننا نتكلم في حاجات تانية، الوضع مش بضيع التطور بنسبة 100%، بس لو فاتوا كام سنة دون تطور، لازم نقعد ونعرف هنشغل ازاي بعد كده".