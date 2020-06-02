سحب 330 رخصة قيادة خلال ثلاثة أيام لعدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب 330 رخصة قيادة لسائقي السيارات علي مدار ثلاثة أيام بكافة الطرق بنطاق المحافظة لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس، مؤكداً تكثيف الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح العميد مصطفي ابراهيم مدير مرور المنوفية بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة خلال اليوم الأول و143 رخصة خلال اليوم الثانى و101 رخصة خلال اليوم الثالث بإجمالى 330 رخصة قيادة.

ووجه محافظ المنوفية مدير إدارة مرور المنوفية بتكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس ، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.