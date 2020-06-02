مخافظ المنوفية عم وقف تراخيص البناء 6 أشهر: في صالح المواطن

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك لمدة ستة أشهر .

وأشار محافظ المنوفية الى أن الهدف من القرار هو خدمة المواطن، وإعادة حقوق الدولة، وتنفيذ القانون علي المخالفين، مضيفا أن المحافظة بكامل أجهزتها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بكافة أنواعها، سواء بدون ترخيص، أو تجاوز في ارتفاعات المباني، أو مخالفة خط التنظيم، أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمباني، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعامل الفوري في هذا الشأن .