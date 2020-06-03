طبيب يحذر من التكالب على شراء وتخزين الفيتامينات وأدوية المناعة

حذر الدكتور أحمد إبراهيم استشاري أمراض الباطنة والقلب وعضو زمالة جامعة كاليفورنيا ومدير مستشفى الغردقة العام السابق، من التكالب على الصيدليات لشراء أدوية مناعة والفيتامينات وتخزينها بدون فائدة، مشيراً إلى أن الوقاية خير من العلاج.

قدم إبراهيم روشتة للتعايش مع كورونا في مصر وذلك في ظل انتشار الفيروس عالمياً وقال ان الحظر الجزئي غير مجدي لتدوير عجلة الإنتاج فعلينا الاهتمام بالإجراءات الاحترازية أكتر مع عودة الحياة الي طبيعتها لان الحظر الجزئي لا فائدة منه.

وأكد على معالجة اي حالة تظهر عليها أعراض ولو طفيفة علي انها إصابة لكوفيد 19 وان يكون العلاج مبكرا ومكثفا والاهتمام بالنظام الغذائي بدلا من التهافت علي شراء الفيتامينات التي لا طائل منها ولافائدة لان غالبية الناس ليس عندها نقص فيتامينات.

ولفت إلى أن زيادة الفيتامينات لها أضرار صحية جسيمة إلى أن تنتهي دورة الفيروس عندنا ويتلاشي تدريجيا خصوصا مع دخول المستشفيات الخاصة والمعامل الخاصة ضمن خطة علاج الفيروس طبقا لبرتكول وزارة الصحة