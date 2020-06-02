الصحة: تطبيق تسعيرة علاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة يُعلن غدا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن تطبيق تسعيرة علاج مصابي فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة جاري بحثه، وسيتم مناقشته غدا باجتماع لجنة الأزمات في مجلس الوزراء وسيتم الإعلان عن التفاصيل غدا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنه تم السماح للمستشفيات الخاصة للعمل داخل منظومة علاج مصابي فيروس كورونا، خصوصا وأن بعض المواطنين يفضلون عزلهم في مستشفى خاص ويطلب خدمة معينة بشكل معين.

وتابع مجاهد أن وزارة الصحة لم تمنع مشاركة المستشفيات الخاصة في علاج مرضى فيروس كورونا ولكنها اشترطت الالتزام بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة، من إجراءات وقائية وبروتوكول علاج وغيرها.

وأشار مجاهد إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجَّه بوضع ضوابط وآليات لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة بعد تجاوز بعض المستشفيات مبالغ كبيرة جدا للعلاج.