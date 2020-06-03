الصحة: تحليل الدم وأشعة الصدر كافيان لبدء بروتوكول علاج مريض كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن أي حالة يتم تشخيصها كورونا يتم تسجيلها على السيستم كحالة مصابة بالفيروس سواء يتلقى علاجه بالمستشفى أو في المنزل.

وشرح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن في الوقت السابق كانت الوزارة تنتظر تحليل الـ"PCR" لتأكد إصابته وبدء العلاج، ولكن اليوم نتيجة الـ"PCR" لم تصبح أساسية، بمعنى أن أي شخص من خلال صورة الدم والأشعة على الصدر يستطيع الطبيب تقييم اشتباهه بكورونا ويبدأ معه البروتوكول لحين ظهور نتيجة المسحة.

وأوضح مجاهد أن مصابي كورونا ممن يبدأون البروتوكول بعد نتيجة تحليل الدم والأشعة لا يتم تسجيلهم مصاب مؤكد بفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتيجة الـ"PCR".

واستكمل مجاهد أنه حفاظا على حياة المواطن اتخذت الوزارة قرار عدم انتظار نتيجة الـ"PCR" لبدء علاجه.