الصحة: استخدمنا 30% من الأسرَّة المخصصة لعلاج كورونا بالمستشفيات

قال دكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، إن المصابين بفيروس كورونا وحالتهم بسيطة يحصلون على العلاج من المستشفيات القريبة منهم، ومواعيد المتابعة وأدوات المتابعة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الحالات المتوسطة يحصلون على علاجهم في المسشتفى دون عزل منزلي، ونفس الأمر بالنسبة للحالات الخطيرة.

وتابع: "جميع دول العالم تعمل على اكتشاف لقاح كورونا، ولدينا لجنة علمية بالوزارة منذ ظهور أول حالة وتتواصل مع منظمة الصحة العلمية، وما زلنا نستخدم هيدروكسي كلوروكين للحالات البسيطة والمتوسطة فقط لا غير، وأثبت فعاليته، وهناك حالات يمنع من استخدامه، ويجب الحصول عليه بعد استشارة الطبيب".

وأشار، إلى ثمن الكمامة القماش ستتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، حيث يمكن إعادة استعمالها: "لاحظنا ارتداء عدد كبير من المواطنين الكمامة في الشوارع، ويجب أن نهتم بالتباعد الشخصي وغسل اليدين، وهذه الأشياء ستجعلنا نسيطر على المرض".

وواصل: "لدينا 20 مستشفى و320 مستشفى عاملة، تحتوي على أكثر من 4000 سرير رعاية مركزة، و35 ألف سرير بصفة عامة لم نستعمل منها إلا 30%".