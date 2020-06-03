"الآثار": هناك اشتراطات لعودة السياحة والطيران مرة أخرى

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الاجتماع الذي تم اليوم بين الدكتور خالد العناني وزير الآثار ورئيس الوزراء تم خلاله استعراض كل الإجراءات التي ستتم في حالة عودة السياحة الخارجية مرة أخرى والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة والتجربة الماضية بالنسبة لفتح السياحة الداخلية وما أسفرت عنه.

وأضافت بهجت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك مجموعة من الحملات التعريفية والترويجية والأفلام القصيرة يتم بثها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ووضع بعض المعالم الأثرية الموجودة في مصر عليها بتقنية ال3D، وأن الوزارة بصدد الإنتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان "سائح في مصر" ويتضمن لحظة وصول السائح للدولة حتى مغادرته وكل الأماكن التي يمر عليها والإجراءات الاحترازية المتبعة لإعطاء رسالة طمأنينة لأي سائح يريد زيارة مصر في هذه الفترة.

وتابعت، أنه بالنسبة لتنظيم الإقامة في الأماكن أو المدن السياحية تم استحداث شهادة "السلامة الصحية" ويقوم باعطاءها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية لأي منشأة تسعى لاستقبال السياحة وهذه الشهادة لها مجموعة من الإشتراطات حتي يتم عودة النشاط مرة أخري ويكون هناك نوع من الرقابة والتفتيش عليها بحيث تكون مستوفية كل الشروط حتي تحصل على هذه الشهادة.

واستكملت، أن هناك 87 فندق حصلوا على هذه الشهادة من أصل 173 فندقا تقدموا للحصول عليها، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا عالمية ولا تخص مصر بالتحديد وأن قطاع السياحة من أكبر القطاعات السياحية التي تضررت من هذه الأزمة وكثير من العمالة التي نحاول الحفاظ عليها لأن العمالة المدربة والمؤهلة تعد استثمار وفي الأولويات للدولة.

واوضحت، أن فكرة عودة السياحة والطيران الفتح التجريبي ولو حتى بجزء بسيط يعطي نوع من الطمأنينة والأمل أن تكون الفترة القادمة أحسن ووجود نوع من الأمل عند العاملين والمستثمرين، مؤكدة أن أهم المعايير الموضوعة للمنشآت السياحية لعودة السياحة الداخلية في الوقت الحالي تقوم على 3 معايير هم معيار خاص بالسائحين، العاملين في المنشأة، ومعيار خاص بالمنشأة نفسها وكل منهم له اشتراطات وإجراءات يتم مراجعتها من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار.