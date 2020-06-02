هزاع: نتوقع عودة السياحة في نوفمبر وانتهاء أزمة كورونا في أكتوبر

قال دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد يتابع قرارات رئاسة الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزير الطيران المدني، بشأن استعادة حركة الطيران والسياحة الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه يجرى الاطلاع على التجارب الناجحة للدول الأخرى باستئناف رحلات الطيران، مؤكدًا أنها سيكون لها تأثير كبير على مصر.

وتابع: "نتوقع استئناف السياحة مع بداية الموسم الشتوي في شهر نوفمبر، والأمور تسير في اتجاه أن أزمة كورونا ستنتهي في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر ما لم يجد جديد، حيث يمكن أن يكتشف لقاح أو علاج معين لفيروس كورونا، ومواعيد عودة السياحة يمكن أن تعدل حسب الوضع في مصر، والإجراءات التي ستتخذها منظمة الصحة العالمية".

وأردف، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في السياحة الداخلية تكاد تكون لا تُذكر، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي شكاوى بخصوص هذا الأمر، كما اتخذ أصحاب الفنادق الإجراءات الكافية.

وأشار، إلى أن قطاع السياحة تكبد خسائر مالية طائلة، خلال الفترة الماضية، حيث بلغت مليار دولار شهريًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية: "بنصرف من جيبنا، والموزفين حصلوا على المرتبات، والدولة أجلت ضرائبنا وألغت الضريبة العقارية".