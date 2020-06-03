طبيب فلسطيني تطوع بمستشفى العزل بإسنا: ردا لجميل مصر التي تعلمت فيها

حكى الطبيب الفلسطيني الدكتور عارف الفرة، تفاصيل تطوعه في مستشفى العزل بإسنا.

وقال الفرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن تطوعه للعمل فى مستشفى عزل أسناء، يأتى على خلفية رد الجميل إلى أهله، ومن قبيل الإنسانية.

وأضاف: "ما قمت به شرف لكل إنسان وطبيب لكل شخص تربى وتعلم على أرض مصر .. تربية فى فلسطين ولكن تخرجت فى عام 2014 من مستشفى قصر العينى بمصر".

وقال الفرة إن مصر هى الشقيقة الكبرى لفلسطين، ودائماً ما تدعمها وتساندها بشكل مستمر،: "ما قمت به لا يساوى شيئا تجاه الأعمال الكبرى من الدولة الأم مصر تجاه فلسطين..كان هناك تشجيع من أهلى فى فلسطين على خطوتى هذا وكانوا يدعون لى ويشكرونى على ذلك".