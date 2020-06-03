والد شهيد الشهامة: تعرضت لاستفزاز من أهالي الجاني في الجلسات الأولى للقضية

علق محمد البنا، والد محمود البنا شهيد الشهامة، على تأييد الحكم بالسجن 15 عاما على قتلة نجله، الذي لقى مصرعه العام الماضي بسبب تدخله للدفاع عن فتاة.

وقال البنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الحمد الله على كل شيء ..لكن لسا قلوبنا موجوعة على محمود لأنه كان شاب صالح لأسرته والمجتمع.. ولكن في النهاية هى أقدار الله سبحانه وتعالى..وكنت أتمنى أن يكون هناك قانون يشفى غليلنا".

وأضاف البنا، أنه كان يتمنى حدوث تعديل فى قانون العقوبات حتى يكون رادعاً فى مثل قضية ابنه: "يحدث تعديل أو استثناء فى مثل هذه القضايا كما يحدث فى بعض الدول حتى يكون هناك رادع".

وأكد البنا، أنه كان يتعرض للاستفزاز من قبل أهل الجانى فى الجلسات الأولى للقضية، بغرض أن يحرضوه على ارتكاب الخطأ، مشدداً على أنه فوت هذه الفرص عليهم، من أجل أن يصل إلى القصاص العادل لنجله: "يوجد بعض الاستفزازات تتم حتى الآن ولكن بنسيِّس الأمر حتى نأخد حقنا اللى مخدنهوش حتى الآن".