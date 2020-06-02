أصدقاء "شهيد الشهامة" عن تأييد حبس قاتليه: نثق في القضاء..ونساند أسرته

أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل، والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود البنا، ضمن أحداث القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، من محكمة أول درجة.

وأكد نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا لـ "الوطن"، أن المحكمة أيدت الحكم على المتهمين، حيث حكم على الأول والثاني والثالث بالسجن 15 عاما، فيما حكم على المتهم الرابع بالسجن 5 سنوات.

محمد الليثي صديق محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، قال إنه تجمعه صداقة بالمجني عليه منذ 12 عاما، مضيفا أن الجميع يثق في نزاهة القضاء وعدالته، والأسرة والأصدقاء متأكدون أن المتهمين لن يفلتوا من العدالة.

وأضاف الليثي لـ"الوطن"، أن والدي شهيد الشهامة يعيشان في حالة حزن شديدة رغم مرور كل تلك الفترة على الحادث، "الأسرة في حالة نفسية سيئة جدا، ونحرص على زيارتهم باستمرار للاطمئنان عليهم وعلى أحوالهم".

وتابع أنه كان يرغب هو وأصدقاؤه في حضور جلسة المحاكمة لمتابعة آخر تطورات قضية صديقهم الراحل، موضحا أنهم فضلوا عدم الذهاب لتفادي أي شيء من شأنه تعطيل المحاكمة وسير القضية.

مصطفي إبراهيم، أحد اصدقاء محمود النباء، يروي لـ"الوطن"، أنه كان يتمنى أن تكون العقوبة الإعدام، إلا أن ذلك قرار القضاء، ومن المؤكد أنه القرار الصائب، مضيفا أنه يتذكر "البنا" دائما في دعائه وأن يلهم أسرته الصبر على رحيله.