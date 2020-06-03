وزير الإعلام: الداعم الأساسي لي وربما الوحيد الرئيس السيسي شخصيا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مهام عمله يّكمن في وضع السياسة الإعلامية للدولة بعد عرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهذا حدث مرتين فقد تقدم بسياسات إعلامية للرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وهناك تعديلات أخرى ستتم وسيتم التقدم بسياسات إعلامية جديدة مرات عديدة، موضحًا أنه من ضمن مهامه أيضًا الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية وصفات الشخصية المصرية.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن النقطة الخاصة بالحفاظ على منظومة القيم في مصر تبدوا بسيطة ولكن عند تنفيذها نجد أنها شديدة الصعوبة، فيجب التعرف في البداية عن صفات الشخصية المصرية، والقيم، وهذا المبدأ يسري ليس فقط على التليفزيون والراديو والصحافة، بل على المسلسلات التليفزيونية أيضًا، فهناك شكاوى عديدة في السنوات الماضية من أن هناك مسلسلات تضرب القيم وتضر بالأخلاق.

وتابع: "المسلسلات العام الحالي في رمضان كانت أفضل كثيرًا، فإحنا بنضطر نقعد مع الكتاب والمنتجين عشان نقولهم ونوعيهم، دي شغلانة ضخمة جدًا"، موضحًا أنه لا يستطيع أن يسير بدون خطة وهدف، مؤكدًا أنه يلقى الدعم الرئيسي بل وربما الوحيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي يقوم بدعمه إداريًا لتنفيذ خطته الإعلامية.