"الصحة": مفيش رفاهية تتروح تطمن على نفسك وإنت ماعندكش أعراض

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لا بد من التفريق بين حالة الاشتباه والحالة المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم عمل فحوصات تؤكد أن هناك اشتباها، من خلال عمل تحاليل والإشاعة المقطعية أو الإشاعة العادية، وبعدها يتم عمل المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للتأكد أن تلك الحالة مؤكد إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أن نسبة حساسية المسحة تكون من 60% إلى 64%، لذلك يتم تكرارها أكثر من مرة للتأكد من النتيجة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، والذي يذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، "في كل مكان في العالم، المفروض أن يكون في اشتباه بالإصابة لعمل المسحة، لأن مفيش رفاهية أني أروح أطمن على نفسي وأنا معنديش أعراض عشان أتاكد أني مش مصاب في ظل وجود وباء وانتشار الفيروس".

وتابعت: "الآن بدأنا في أخذ الأمور بصورة مختلفة، من خلال التعامل مع المشتبه بإصابتهم على أنهم مصابون، ويتم صرف العلاج للحالة، من غير ما نستنى نتيجة المسحة، وده إما بيتم بالعزل المنزلي لو مفيش أعراض قوية، أو من خلال حجزه في المستشفى لو ظهرت عليه أعراض قوية، عشان أتاكد أني مش مصاب في ظل وجود وباء وانتشار الفيروس".

وتابعت: "الآن بدأنا في أخذ الأمور بصورة مختلفة، من خلال التعامل مع المشتبه بإصابتهم على أنهم مصابون، ويتم صرف العلاج للحالة، من غير ما نستنى نتيجة المسحة، وده إما بيتم بالعزل المنزلي لو مفيش أعراض قوية، أو من خلال حجزه في المستشفى لو ظهرت عليه أعراض قوية".