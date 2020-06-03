التمريض: لدينا 1500 حالة انقطاع عن العمل ونخاطب "الصحة" لإعادة تعيينهم

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة حصرت أعداد هيئة التمريض المستقيلين والمنقطعين عن العمل، بلغ حوالي 1500 ممرض وممرضة، تمهيدا لإعادتهم مرة أخرى للعمل والاستعانة بهم في أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كوثر في تصريحات خاصة لـ الوطن، إنها تطالب جميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية من المستقيلين والمنقطعين، بتحديث بياناتهم، مشيرة إلى أنه نظراً لما تمر به البلاد من مواجهة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وحفاظاً على سلامة أفراد هيئة التمريض من التزاحم، تتيح النقابة إمكانية تحديث البيانات لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، من خلال استمارة تحديث البيانات إلكترونيا، على الموقع الرسمى للنقابة.

خاطبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لطلب إعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة للشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض فى مصر، وللاستفادة منهم خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد19.

وأوضحت نقيب التمريض، أن مجلس الوزراء قام بتحويل الخطاب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتى أحالته بدورها إلى المستشار القانونى لوزير الصحة، وطالبت النقابة ببيان يشمل الأعداد والجهات التى كانوا يعملون قبل الفصل أو الاستقالة، مؤكدة أن النقابة تتخذ خطوات جدية فى هذا الطريق، وأنها تعمل لصالح أعضائها، وحمل هموم هيئة التمريض.

وكان المستشار القانوني لوزارة الصحة، وجه خطابا ثالثًا إلى النقابة العامة بتجهيز الطلبات المتعلقة بعودة التمريض للعمل وفق الشروط التي حددها مجلس الوزراء وتابعت نقيب التمريض، وسيتم تحديد الأعداد والجهات التي كان يعمل فيها مقدمو الطلبات من التمريض والجهات المقترح العمل.