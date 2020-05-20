قها للعزل: قطاع التمريض والعناية المركزة بالمستشفى هم فخر شباب مصر

وجه مستشفى قها المخصص لعزل مرضي فيروس كورونا، الشكر إلى طاقم التمريض وطاقم العناية المركزة به، لما يبذلوه من جهود رغم ارتفاع درجة الحرارة الشديد وساعات الصيام، وما تسببه الواقيات الشخصية من إجهاد عليهم، إلا أنهم يتحملون كل هذا ويعملون في صبر دول كلل أو ملل.

وأضاف المستشفى في بيان له اليوم، أنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد قابيل أخصائي العناية المركزة بمستشفى بنها التعليمي وعضو الفريق الطبي الرابع بمستشفى قها للحجر الصحي، باعتباره أبطال العناية في القلب بمجهودهم وتحملهم الظروف الصعبة من الحر الشديد والصيام ولبس الواقيات والتعامل لعدة ساعات مع الحالات في العناية.

وقال المستشفى على لسان أبنائه من قطاع التمريض، "بنحبك يا مصر، مصر الوطن والملاذ وحبّ الوطن فطرة وغريزة في قلوبنا وكشباب تمريض اتعلمنا وعرفنا أن حب الوطن لا يكون بالأقوال فقط فالوطن دون سواعد أبنائه يصبح أشبه بمنفى وكلّما كان عطاؤهم أكبر كلّما كان الوطن أكثر جمالًا وأمانا".

وقالت الدكتورة سعاد حتاته، نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 214 شخصا منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت "حتاته"، أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.