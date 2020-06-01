أسبوعان قبل غلق حجز "جنة" المتميز في 6 مدن جديدة.. تعرف على الأسعار

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر، في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات، وذلك بداية 26 إبريل الماضي، ويغلق باب الحجز يوم 18 يونيو المقبل.

وتأتي المرحلة الجديدة من مشروع جنة، في إطار جهود الوزارة، لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتشمل وحدات الأدوار الأخيرة والأرضي فقط، بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 150 متر، وتتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة (6 أكتوبر– الشيخ زايد– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– دمياط الجديدة– الشروق).

تمثلت إجراءات الحجز، في سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، حيث يجري التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، بعد سداد مقدم الحجز، وتسجيل البيانات.

أما أسعار المتر السكني وفقا لكراسة الشروط، فهو كالتالي في كل مدينة:

بلغ سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهًا، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفًا، والشقة الـ130 متر سجلت مليونًا و255 ألفًا، وفي مدينة الشيخ زايد وصل سعر لـ 11.925 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا سجلت مليونًا و581 ألفًا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و90 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و417 ألفًا، وبمدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ9080 وسجلت الشقة الـ100 متر 944 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و200 ألف جنيه.

أما في مدينة المنصورة الجديدة، فسجل سعر المتر 8.860 جنيهًا، والشقة الـ100 متر 900 ألف، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و170 ألفًا.