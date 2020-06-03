عاجل.. جامبيا تدعو إلى تحقيق شفاف بعد مقتل أحد مواطنيها في أمريكا

دعت دولة جامبيا إلى تحقيق شفاف في مقتل أحد مواطنيها برصاص الشرطة في ولاية جورجيا الأميركية الجمعة الماضية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

واندلعت احتجاجات قوية في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة اعتراضًا على مقتل جورج فلويد، وقع على إثرها عدد من القتلي والجرحي، بالإضافة لعمليات نهب للمحلات التجارية.

وكان مواطن أمريكي، من أصول أفريقية، اسمه جورج فلويد، لقى مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة مدينة مينيابوليس، إذ ارتكزشرطي بركبيته على رقبة فلويد على الأرض، بينما كان الأخير يستنجد قائلًا: "لا أستطيع التنفس" مرارًا وتكرارًا، وسط تجاهل من الشرطي، قبل أن يفقد وعيه ويموت، ما أشعل موجة الاحتجاجات.